Одесская область на третьем месте по количеству заболевших коронавирусом 134 Новости

11 тысяч 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, заболели 516 детей и 565 медработников. Также за сутки госпитализированы 1610 человек, умерли 159, выздоровели 6786 больных.

В Одесской области за сутки 761 случай – это новый рекорд для региона. С этим показателем область вышла на третье место по количеству зараженных, на первом – Киев, а на втором – Днепропетровская область.

За все время в стране заболело 557 тыс. 657 человек, из которых в Одесской области – 34 тыс. 176 заболевших.