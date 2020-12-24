Депутаты одесского и городского советов приняли бюджеты на 2021 год 137 Новости

Депутаты Одесского городского и Одесского областного советов утвердили 24 декабря на сессиях бюджет города и области на следующий год.

В горсовете за данное решение проголосовали 48 депутатов, 1 воздержался, 4 не голосовали.

Проект предусматривает, что доходы городской казны в 2021 году составят 10 миллиардов 467 миллионов гривен, расходы — 9 миллиардов 583 миллиона гривен. В ходе обсуждения в проект были внесены поправки бюджетной комиссии, предусматривающие увеличение доходной части бюджета на 450 миллионов гривен.

В ходе обсуждения бюджета в сессионном зале возникли споры по поводу одного из пунктов решения об утверждении бюджета, который наделяет мэра правом вносить в бюджет изменения собственными решениями с подачи департамента финансов (т.е. без согласования с депутатами).

А за главный финансовый документ региона проголосовали 77 присутствующих на сессии депутатов области, не голосовал лишь 1. Проект областного бюджета предусматривает доходы в размере 4 миллиардов 824 миллионов гривен, расходы — 4 миллиарда 827 миллионов гривен. Больше всего денег потратят на образование — 1,59 миллиарда, на здравоохранение выделили 511 миллионов, на социальную защиту населения — 372 миллиона. На дороги планируют потратить 757 миллионов. Содержание самого областного совета в 2021 году обойдётся в 165 миллионов гривен, включая зарплаты сотрудников управлений и ведомств.