Ночью в Одессе обрушилось очередное старинное здание 33 Новости

Ночью 11 февраля в Одессе на ул. Мечникова, 15 произошло разрушение фасадной стены и крыши двухэтажного здания бывшего завода мороженого «Полярная звезда».

Как сообщает пресс-служба Одесской мэрии, ориентировочная площадь обрушения составила 150 кв.м.

В результате обвала повреждены частично три торговых павильона, расположенных рядом. Погибших и пострадавших нет.

На место оперативно прибыли представители ГСЧС, КП «ЖКС "Порто-Франковский"» и департамента городского хозяйства Одесского городского совета. Коммунальщики отгородили забором часть тротуара и остановку общественного электротранспорта.

В мэрии отмечают, что с конца 90-х годов XX века здание бывшей женской гимназии №2, что было построено в 1892-1894 годах архитектором Семеном Ландесманом, а уже в советское время превратилась в фабрику мороженого, находится в частной собственности. Сейчас территория бывшего завода закрыта, она не охраняется.

«Работники департамента городского хозяйства сумели найти контакт с представителями собственника здания, которые пообещали уже в первой половине дня начать разборку аварийной стены для недопущения дальнейшего обрушения», — говорится в сообщении.