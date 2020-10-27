В Одессе начали строить железнодорожную ветку к морскому порту 270 Новости

ООО «Евротерминал» начало строить подъездной железнодорожный путь к станции Одесса-Пересыпь пропускной способностью до 1 миллиона тонн грузов в год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Железнодорожная ветка, которую строит "Евротерминал", позволит обрабатывать больший объемов контейнеров, уменьшит нагрузку на городские улицы от движения большегрузного транспорта и снизит затраты грузоотправителей, экспедиторов и других участников транспортного процесса. Помимо этого, новый железнодорожный путь станет дополнительным стимулом для развития логистики как "Сухого порта", так и прилегающих к нему территорий», – отметил генеральный директор компании «Евротерминал» Александр Эйсмонт.

Планируется, что новая ж/д ветка будет заходить на территорию «Сухого порта». Это позволит обрабатывать и при необходимости проводить стафировку/расстафировку грузов в контейнерах. Также компания предполагает обрабатывать грузы по различным технологическим процессам: вагон-склад, вагон-контейнер и прочее.

«Евротерминал» намерен через новую ж/д ветку принимать любые виды грузов: контейнеры, сыпучие и генеральные грузы.

После окончания строительства подъездного пути «Евротерминал» приступит к возведению специализированной станции по обработке контейнеров и контейнерных поездов, а также комплекса по доработке зерновых и нишевых культур.