Начальника депо «Одесса-Главная» подозревают в подделке документов и присвоении 300 тысяч

Сотрудники СБУ подозревают начальника пассажирского вагонного депо станции «Одесса-Главная» Укрзализныци в незаконном завладении бюджетными средствами, которые были предназначены на ремонт спецтехники.
Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области.
Так, в 2017 году мужчина заключил с одной из фирм договор на ремонт спецтранспорта на сумму 300 тысяч гривен. По предварительным данным, деньги подозреваемый присвоил после того, как внес в акты выполненных работ недостоверную информацию. При этом спецтехника не ремонтировалась.
На данный момент начальнику депо предъявлено подозрение по ч.3 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины.
Проводятся следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности сообщников подозреваемого.