Более 1,5 тысячи жителей Одесской области заразились ковидом за сутки 11 Новости

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 26 марта в Одесской области зарегистрированы 103 328 случаев COVID-19, из них 47 953 — в Одессе.

За последние сутки COVID-19 заболели 708 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 1545 новых случаев заболевания. По данному показателю регион на первом месте в стране. Умерли 19 жителей области, из них 12 в Одессе.

По данным на 26 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 305 пациентов с COVID-19, из них 82 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 223 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 24 человека с подозрением на COVID-19.

78 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 73 человека — в ГКБ №10, 112 человек — в городской больнице №5, 32 человека – в городской больнице №8, 28 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 26 марта, в опорных больницах Одессы свободны 25 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 28 новых случаев COVID-19 у детей (14 мальчиков и 14 девочек). Выздоровели 248 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 38 271 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 8 776 одесситов.