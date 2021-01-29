На Посёлке Котовского горел жилой дом, есть пострадавшие 93 Новости

28 января в 23:51 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании квартиры на 1-м этаже 9-этажного жилого дома по пр. Добровольского, 138.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова спасатели обнаружили возгорание домашнего имущества в подсобном помещении, где проживал дворник.

В 00:17 пожар был локализован и в 00:19 ликвидирован на площади 20 кв.м. Во время тушения пожара из горящего помещения спасен пострадавший гражданин 1981 г.р., который в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализирован в 10 ГКБ и из соседней квартиры на 1-м этаже спасена девочка 2008 г.р. (медицинская помощь не понадобилась). С верхних этажей эвакуированы 25 человек.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 19 человек личного состава.