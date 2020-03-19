В Одессе задержали полицейского: требовал “мзду” 8 тысяч гривен с предпринимателя 32 Криминал, Новости

Прокуроры, работники ГБР СБУ задержали «на горячем» после получения взятки замначальника сектора превенции одного из районных отделений полиции.

Полицейский требовал от частного предпринимателя – розничного торговца продуктами питания в Одессе, ежемесячную плату 8 тыс. грн. за непривлечение к административной ответственности.

Об этом сообщают в Пресс-служба прокуратуры Одесской области.

“19 марта, во время получения «ежемесячного транша» полицейского задержали правоохранители. В настоящее время продолжают неотложные следственные действия, после которых будет решен вопрос об объявлении лицу о подозрении и избрании меры пресечения. Следует отметить, что задержанный ранее работал на руководящих должностях в органах полиции. Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК Украины”, – сообщили в прокуратуре.

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