На пандусы, которые так не установили, потратили 1,6 миллионов из бюджета Одессы 37 Новости

В одесском суде рассматривают дело о растратах городского бюджета: речь идет о средствах, выделенных на пандусы для людей с инвалидностью. Компании были выбраны без конкуренции, при этом несколько пандусов так и не установили, а на остальные завысили цену.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на решение Киевского райсуда Одессы.

По данным следствия, в 2017-2019 годах по городской программе "Равенство" Киевская райадминистрация Одесского горсовета заказала у компаний "Эрфольг 2017" и "Эрфольг" обустройство пандусов для инвалидов по месту их жительства на общую сумму 1 миллион 670 тысяч гривен.

Согласно договорам, две фирмы должны были устроить пандусы на Таирова по таким улицам: Архитекторская, Люстдорфская дорога, Академика Глушко, Маршрутная, Академика Вильямса, Академика Королева, просп. Небесной сотни, просп. Адмиральский, ул. Ильфа и Петрова.

При этом по ряду адресов, в том числе по ул. Люстдорфская дорога, работы вообще не проводились. А обустройство пандусов в других домах провели с предполагаемым завышением стоимости работ.

На сайте госзакупок Prozorro также можно проследить, что компании были определены подрядчиками без конкуренции.

Отметим, что суд своим решением предоставил следователям доступ к договорам, заключенным между Киевской райадминистрацией Одесского горсовета и "Эрфольг 2017" и "Эрфольг", а также сопроводительной документации. Они необходимы для проведения строительно-технической экспертизы.

Источник