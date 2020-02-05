В Одессе хотят потратить 15 миллионов на капремонт проспекта Шевченко, отрезок - не самый «убитый» 44 Идеи, Новости

В 2020 году управление дорожного хозяйства Одесского горсовета планирует освоить около 540 миллионов гривен. Однако логика выбора объектов, которыми одесские дорожники хотят заняться, вызвала вопросы у членов депутатской комиссии мэрии по вопросам бюджета, которая заседала во вторник, 3 февраля.

Проектом, вокруг которого разгорелась дискуссия, стал капремонт проспекта Шевченко – на отрезке от Дворца спорта и до площади 10 Апреля. На него могут потратить 15 миллионов гривен. Причем какие именно работы выполнят на этом участке, пока непонятно. У депутатов возник вопрос, почему нужно ремонтировать «нормальный» проспект, а не, например, «убитую» Шота Руставели? Да и в целом, заявили, члены комиссии, не очень понятно, как именно дорожники выбирают что ремонтировать, а что подождет.

«Зачем делать там, где хороший асфальт, если никак не могут сделать улицы, куда скорая даже не хочет ехать. По улице Шота Руставели уже сделали проектную документацию, она третий год лежит в управлении дорожного хозяйства. Там на 50 миллионов гривен проект, если я правильно помню. А люди по улице ни пройти, ни проехать не могут, особенно после дождя», – сказал депутат Олег Звягин.

Звягин же напомнил, что еще в октябре на аппаратном совещании заммэра Анатолий Орловский собирался дать протокольное поручение внести улицу Шота Руставели в план работ на 2020 год. Сама же улица, по мнению депутата, могла бы стать альтернативой улице Маршала Малиновского.

Главный «дорожник» мэрии Андрей Шмагай ответил, что на выбор объектов влияют сразу несколько факторов. Это и выводы самого управления дорожного хозяйства, и информация от курирующего эту отрасль заммэра Петра Рябоконя, и вообще смесь того, о чем просят одесситы с тем, что делать попросту нужно. Ну а что там с проектом по Шота Руставели, Шмагай точно ответить не смог. По его словам, работы, возможно, отложили из-за ведущихся по улице строек.

Заммэра Петр Рябоконь добавил, что делать дорогу на Шота Руставели без системы отводы ливневых вод и перекладки инженерных коммуникация смысла нет. Если воду с улицы девать будет некуда, считает заммэра, то через два года обновленная Шота Руставели опять превратится в Шота Руставели нынешнюю. Депутаты возразили, что в уже готовую проектную документацию, вроде как, все необходимое входит. Ну а поскольку «вроде как» не считается, депутаты с чиновниками решили вернуться к вопросу о выборе приоритетных дорожных объектов на следующих заседаниях бюджетной комиссии.

Напомним, что в титульном листе «дорожников» на 2020-й год более 50 объектов. Работы примерно по половине из них начали еще в прошлом году. На все про все у управления есть 540 миллионов гривен. Из них 83 миллиона пока оставили в резерве, а 150 миллионов хотят пустить на так называемый текущий ремонт городских дорог и улиц. Под этой аббревиатурой скрываются частичные ремонты тех или иных улиц, которые горсовет, кстати, заказывает без указания конкретных адресов в тендерной документации.

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