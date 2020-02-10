На Ленпоселке в Одессе горела штрафплощадка 78 Новости

Сегодня утром на Ленпоселке в Одессе горела штрафплощадка.

По сообщению пресс-службы Национальной полиции, в результате пожара, произошедшего сегодня, 10 февраля, утром, огнем повреждены более 20 автомобилей. На месте пожара работают следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и спасатели.

В результате пожара уничтожено 20 автомобилей, 3 повреждено, 150 спасено. Погибших и пострадавших людей нет. Общая площадь пожара составила 150 м². Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От Госслужбы по ЧС привлекались 21 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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