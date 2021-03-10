В Одесской области живодер забил камнем кота

Полицейские проверяют информацию о жестоком обращении с животным жителем Одесского района.
Как сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области, в правоохранительные органы с заявлением обратился 60-летний мужчина и попросил принять меры по отношению к соседу, который у него на глазах камнем убил его кота.
Указанные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 299 (Жесткое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 2. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.