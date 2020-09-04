На фоне ситуации в Измаильском и Боградском районах, в Ренийском решили перейти на «зеленые уроки» — как это работает 51 Новости

В Ренийском районе школы перегружены и работают в две смены. Для безопасности там решили часть уроков проводить на свежем воздухе.

Идея «зеленых уроков» от министра здравоохранения Степанова кажется вполне адекватной, поскольку юг Одесской области находится сейчас в зоне риска. Как отметил директор Ренийской школы № 3, преподаватели согласны вести уроки во дворе школы (не совсем простые условия), лишь бы не попасть в красную зону, как Измаил и Болград.

«Мы увеличили вторую смену, у нас после обеда занимаются пять классов, а с утра — семь. Таким образом, не допускаем скученности детей, ведь у нас в школе — 331 ученик», — описывает ситуацию один из преподавателей.

Напомним, Украину делят на 4 эпидемические зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную. В городах красной зоны школы закрывают. Вот как сейчас выглядит зонирование Одесской области:

В красной зоне сейчас — города Беляевка и Измаил, а также Болградский район

В оранжевой зоне Одесской области находятся город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы

В желтой зоне — города Одесса, Теплодар, Южный, а также Белгород-Днестровский, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Саратский районы

Правительство создает мониторинговые группы, которые будут проверять, как в школах соблюдают карантинные правила безопасности.