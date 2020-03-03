В Одессе насчитали всего шесть законных парковок: где не нужно платить 81 Места, Новости

В Одессе существует всего шесть парковок, которые работают на законных основаниях и перечисляют деньги в бюджет города.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Одесского городского совета Денис Григорьев.

На законных основаниях работают парковки по следующим адресам:

– ул. Привокзальна, 2 (192,5 кв. м);

– ул. Старосенная (вдоль железнодорожного вокзала) (426,25 кв. м);

– ул. Ришельевская (от ул. Ланжероновской до ул. Дерибасовской) (550 кв. м);

– ул. Екатериненская (от ул. Греческой до ул. Дерибасовской) (593,75 кв. м);

– ул. Пантелеймоновская (от ул. Екатериненской до ул. Водопроводной),

– ул. Водопроводная (от ул. Пантелеймоновской до Итальянского бульвара) (575 кв. м).

Также он опубликовал список парковок, которые работают в городе незаконно и не перечисляют средства в бюджет Одессы. По словам Дениса Григорьева, на этих точках оплату за парковку взимают незаконно, так как их деятельность приостановлена. Вот список таких парковок:

ул. Конная (от пер. Новобазарный до ул. Коблевской), ул. Коблевская (от ул. Конной до пер. Богданова) (440 кв. м);

– ул. Торговая (от ул. Коблевской до ул. Садовой) (337,5 кв. м);

– пер. Княжеский, 32-40 (550 кв. м);

– ул. Конная (от ул. Княжеской до ул. Коблевской) (495 кв. м);

– Соборная площадь, 1-3 (391,25 кв. м);

– ул. Садовая (от Соборной площади до ул. Преображенской) (261,25 кв. м);

– пл. Екатерининская (825 кв. м);

– Александровский проспект (от ул. Троицкой до ул. Еврейской) (485,5 кв. м);

– Александровский проспект (от ул. Успенской до ул. Троицкой) (303,75 кв. м);

– ул. Ришельевская (от ул. Дерибасовской до ул. Греческой) (593,75 кв. м);

– ул. Екатерининская (от ул. Дерибасовской до ул. Ланжероновской) (178,75 кв. м);

– ул. Гаванная от пер. Маяковского до ул. Дерибасовской) (751,25 кв. м);

– ул. Греческая (от ул. Преображенской до пл. Греческой, 3/4) (1 168,75 кв. м);

– Греческая площадь, 3/4 (248 кв. м);

– ул. Ришельевская (от ул. Греческой до ул. Бунина) (398,75 кв. м);

– ул Пантелеймоновская, 19 (495 кв. м);

– ул. Косвенная, 14-24 (398,75 кв. м);

– ул. Кутузакия (Ленинградская), 27-29, ул. Кутузакия, 28 ,фактически пер. Староконный (р-к Староконный) (343,75 кв. м);

– ул. Раскидайловская, 38-42, 39-41 (453 кв. м);

– ул. Косвенная (от ул. Кузакия (Ленинградской) до ул. Колонтаевской) (603,75 кв. м);

– ул. Раскидайловская, 24-26, 25-27 (рынок Староконный) (591,25 кв. м);

– ул. Косвенная, 10-12 (272,5 кв. м);

– ул. Раскидайловская, 28-36,29-31 (рынок Староконный) (687,5 кв. м);

– ул. Ризовская, 8, до ул. Раскидайловская, 24, ул. Раскидайловская, 19-25 (рынок Староконный) (550 кв. м);

– ул. Пантелеймоновская, 82-108, 21-23, ул. Екатерининская, 88, ул. Старорезничная (Куйбышева), 31 (1278,75 кв. м);

– ул. Пантелеймоновская, 25-27, 88/1-88 (1450 кв. м);

– ул. Екатерининская (от ул. Пантелеймоновской до ул. Новощепной ряд (550 кв. м);

– ул. Преображенская, 79-85, ул. Пантелеймоновская, 27, ул. Привозная, 18,19, 20 (625 кв. м);

– ул. Привозная (от ул. Екатерининская до ул. Преображенской) (1627,5 кв. м).

Напомним, ранее в мэрии сообщили, что в Одессе официально работают только пять платных парковок.

Также напомним, Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения ищет участки земли в районе Пересыпи, пригодные для организации перехватывающих паркингов.

К слову, с прошлого года в Одессе работают парковочные инспекторы, которые штрафуют водителей за неправильную парковку.

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