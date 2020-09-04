Киберполиция поймала хакера, который незаконно использовал базу данных госструктур 43 Новости

Киберполиция поймала хакера, 27-летнего одессита, который взламывал базу данных госучреждения и считывал информацию. У задержанного были сохранены актуальные пароли и логины для доступа к учетным записям, — но откуда их получил хакер, в полиции не уточняют.

Как оказалось, задержанный был сообщником 34-летнего киберпреступника, которого полиция арестовала ранее. Он взламывал базы госслужб и использовал их, чтобы подделывать водительские удостоверения.

Квартиру 27-летнего одессита обыскали и изъяли компьютер, телефоны и накопитель на магнитных дисках. Хакеру выдвинули подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 1 и 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Проще говоря, статьи подразумевают несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и подделку документов. Задержанному грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.