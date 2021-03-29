224 ковид-больных в тяжелом состоянии находятся в одесской «инфекционке»‌ 17 Новости

658 жителей Одесской области заболели коронавирусом за минувшие сутки.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 414 — жители Одессы.

Всего по состоянию на 29 марта в Одесской области зарегистрированы 105 833 случая COVID-19, в том числе 49 300 — в Одессе.

По данным на 29 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 303 пациента с COVID-19, из них 79 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 224 пациента, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 10 человек с подозрением на COVID-19.

83 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 76 человек — в ГКБ №10, 110 человек — в городской больнице №5, 56 пациентов – в городской больнице №8, 28 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 28 марта, в опорных больницах Одессы свободны 14 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 12 новых случая COVID-19 у детей (девять мальчиков и три девочки).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 146 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 38 638 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 9 733 одессита.