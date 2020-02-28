Канал нелегальной миграции выходцев из стран Ближнего Востока ликвидировали в Одессе 26 Криминал, Новости

Организованная преступная группа, в состав которой входили иностранцы, связанные с одним из Почетных консульских учреждений в Украине и частными фирмами, разоблачена контрразведкой Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Участники ОПГ изготавливали поддельные документы и легализовали их в иностранном консульском учреждении. Далее бумаги передавали в органы госвласти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран «миграционного риска».

В ходе следственных действий правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, флеш-накопители, на которых есть доказательства о незаконной легализации иностранцев.

Сейчас решается вопрос о предъявлении подозрения фигурантам.

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