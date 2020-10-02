Госрегистратор незаконно лишил одессита прав на участок и дом стоимостью 12 миллионов

Государственный регистратор из Одессы несанкционированно изменил информацию в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
По данным следствия, своими действиями регистратор лишил права собственности гражданина на земельный участок площадью 0,13 га и жилой дом площадью 430 кв.м. на Большом Фонтане в Одессе, стоимостью почти 12 млн грн. После этого он внес запись о праве собственности на землю и дом за другим владельцем.
Теперь госрегистратору грозит штраф от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет.