Департамент культуры и туризма заказал рекламу города в журнале «National Geographic Traveller»

Стоимость размещения небольшой статьи и нескольких фотографий составила 100 тыс. гривен.
Соответствующий договор на предоставление рекламных услуг появился на сайте государственных закупок 24 февраля 2019 года, хотя договорные отношения возникли еще 20 января 2020 года. Согласно документу, компания «Вакантур» обязуется разместить рекламную статью о городе Одесса в международном журнале «National Geographic Traveller — The Collections — 2020 European Cities» (Великобритания).
Поскольку цена договора составляет 100 тыс. гривен, то определение подрядчика происходило по допороговой процедуре без проведения открытого тендера. Таким образом была выбрана киевская компания «Вакантур», которая уже имеет с департаментом культуры и туризма Одесского горсовета пять заключенных договоров на общую сумму 450 тыс. гривен.
Предприятие было зарегистрировано в Киеве в 2017 году и специализируется на деятельности туристических операторов. Учредителем и директором указана Сансон Юлия Андреевна. Несмотря на то, что компания участвует в государственных закупках, но за все это время ее услугами пользовались только одесские чиновники из департамента культуры и туризма.
Первый договор датируется от июля 2019 года. За 199 тыс. гривен ЧП «Вакантур» разместило рекламные материалы об Одессе в французском издании «Petit Futé FR».
Согласно актам выполненных работ, компания для размещения материала в французском издании выполняла следующие работы:
- сбор информации — 21 600 грн.;
- перевод на французский язык — 28 300 грн.;
- подготовка информации к публикации — 50 000 грн.;
- размещения материалов в журнале — 100 000 грн.
В ноябре 2019 года департамент культуры и туризма ОГС взял в данной компании в аренду выставочное оборудование на общую сумму 70 тыс. гривен. Чиновникам понадобились следующие предметы:
- стойка-ресепшн;
- задняя и боковая стенки;
- круглый стол и стулья;
- держатель полиграфии.
Но истинная слава к компании «Вакантур» пришла после размещения публикации на Facebook-странице некой международной организации «Дунайский центр влияния» за 60 тыс. гривен. Скандал возник из-за того, что публикация набрала несколько десятков «лайков». Уже после ряда сообщений в СМИ количество «лайков» резко увеличилось до нескольких сотен. Видимо, чиновники и подрядчик кинулись исправлять свою ошибку и не придумали ничего другого, как запустить рекламу данного поста в социальной сети.
В декабре 2019 года компания «Вакантур» также помогала чиновникам горсовета разместить информацию в международной выставке «ITB ASIA 2019». Стоимость услуг составляла 20 тыс. гривен.
Можно много спорить о целесообразности траты бюджетных средств на продвижение нашего города в международных журналах и выставках, но давайте посмотрим, что ждет иностранного туриста по прибытью в город? Возле аэропорта гостей города встречают таксисты с минимальным уровнем знания английского языка, которые довезут вас до Оперного театра по стоимости поездки в Киев.
Когда турист проголодается, то зайдет в ближайший ресторан в центре города и там ему к оплате предъявят счет на десятки тысяч гривен, ведь в заведениях общепита уже давно существуют два типа меню. Одно меню официанты используют для «коренных» с более-менее приемлемы ценами, а второе меню предназначено как раз для туристов и цены там выше в несколько раз.
Взяв в аренду автомобиль, иностранный гость попросту не сможет найти где ему припарковаться, поскольку в городе отсутствуют паркинги, а чиновники лишь из года в год рассказывают нам о концепциях по строительству подземных паркингов. Не так давно в мэрии снова вспомнили о данной проблеме и начали рассматривать вопрос строительства подземного паркинга на круге возле Привокзальной площади, а также возле Пересыпского моста. Но снова решение критически важной инфраструктурной проблемы упирается в отсутствие финансирования.
О состоянии зданий-памятников архитектуры и говорить не стоит. Гостям нашего города придется все время смотреть вверх, но не для того, чтобы рассмотреть всю красоту исторических строений, а для того, чтобы уберечь себя от падения очередной бетонной глыбы с фасадов зданий.
На море туристам лучше не показываться. В прошлом туристическом сезоне по всему городу стояла невыносимая вонь из-за того, что водоросли в море начали цвести. Уборка пляжей тоже заставляет желать лучшего.