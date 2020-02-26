Департамент культуры и туризма заказал рекламу города в журнале «National Geographic Traveller»

В ноябре 2019 года департамент культуры и туризма ОГС взял в данной компании в аренду выставочное оборудование на общую сумму 70 тыс. гривен. Чиновникам понадобились следующие предметы:

стойка-ресепшн;

задняя и боковая стенки;

круглый стол и стулья;

держатель полиграфии.

Но истинная слава к компании «Вакантур» пришла после размещения публикации на Facebook-странице некой международной организации «Дунайский центр влияния» за 60 тыс. гривен. Скандал возник из-за того, что публикация набрала несколько десятков «лайков». Уже после ряда сообщений в СМИ количество «лайков» резко увеличилось до нескольких сотен. Видимо, чиновники и подрядчик кинулись исправлять свою ошибку и не придумали ничего другого, как запустить рекламу данного поста в социальной сети.

В декабре 2019 года компания «Вакантур» также помогала чиновникам горсовета разместить информацию в международной выставке «ITB ASIA 2019». Стоимость услуг составляла 20 тыс. гривен.

Можно много спорить о целесообразности траты бюджетных средств на продвижение нашего города в международных журналах и выставках, но давайте посмотрим, что ждет иностранного туриста по прибытью в город? Возле аэропорта гостей города встречают таксисты с минимальным уровнем знания английского языка, которые довезут вас до Оперного театра по стоимости поездки в Киев.

Когда турист проголодается, то зайдет в ближайший ресторан в центре города и там ему к оплате предъявят счет на десятки тысяч гривен, ведь в заведениях общепита уже давно существуют два типа меню. Одно меню официанты используют для «коренных» с более-менее приемлемы ценами, а второе меню предназначено как раз для туристов и цены там выше в несколько раз.

Взяв в аренду автомобиль, иностранный гость попросту не сможет найти где ему припарковаться, поскольку в городе отсутствуют паркинги, а чиновники лишь из года в год рассказывают нам о концепциях по строительству подземных паркингов. Не так давно в мэрии снова вспомнили о данной проблеме и начали рассматривать вопрос строительства подземного паркинга на круге возле Привокзальной площади, а также возле Пересыпского моста. Но снова решение критически важной инфраструктурной проблемы упирается в отсутствие финансирования.

О состоянии зданий-памятников архитектуры и говорить не стоит. Гостям нашего города придется все время смотреть вверх, но не для того, чтобы рассмотреть всю красоту исторических строений, а для того, чтобы уберечь себя от падения очередной бетонной глыбы с фасадов зданий.

На море туристам лучше не показываться. В прошлом туристическом сезоне по всему городу стояла невыносимая вонь из-за того, что водоросли в море начали цвести. Уборка пляжей тоже заставляет желать лучшего.

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