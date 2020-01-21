«Зарс» построит офисное здание на кромке склона Французского бульвара 18 Новости

Этажность здания составит три этажа, а площадь более 2 500 м2. Также в офисном центре будет свой паркинг на 19 машино-мест.

Согласно выданным градостроительным условиям и ограничениям от 5 сентября 2019 года, компания «Бульвар Девелопмент» выступает заказчиком строительства трёхэтажного административного здания с нежилыми помещениями (офисы) с подземным паркингом. Будущее офисное здание будет располагаться практически на самом краю склона по адресу Французский бульвар, 27А. На соседнем земельном участке застройщик уже возводит десятиэтажный элитный жилой комплекс.

Договор аренды земельного участка под будущим офисным центра компания подписала с Одесским горсоветов в июле 2019 года. Под строительство здания отведено 0,09 га, при этом площадь застройки составит 720 м2. В подвальном этаже расположится паркинг на 19 машино-мест. Граничная высота здания составляет 15 метров. Общая площадь здания составит 2 621 м2.

Фасад здания будет в один уровень с краем склона Трассой здоровья, о чем свидетельствует визуализация к проекту.

Строительство расположенного рядом десятиэтажного жилого комплекса ведется на землях Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины. По этой причине НАН и взял на себя функцию заказчика строительства, а фактическим застройщиком выступает компания «Зарс».

Учредителями компании «Бульвар Девелопмент» выступают Каркашадзе Инесса Гивиивна и Бочоришвили Георгий Давидович. Последний стал депутатом Одесского горсовета в 18 лет и является внуком покойного заслуженного строителя Гиви Силовановича Каркашадзе. Ряд СМИ также указывало, что молодой человек был очевидцем аварии, которая произошла на проспекте Шевченко в марте 2019 года, когда погибло двое людей.

Строительная компания «Зарс» также связана с депутатом Одесского горсовета от политической партии «Оппозиционный блок» Василием Иеремией.

Напомним, что ранее интернет-издание «Монитор» сообщало о схеме киевского застройщика Андрея Ваврыша, при помощи которой он узаконивает застройку Чкаловского пляжа и бывшего судоремонтного завода на спуске Маринеско. Таким образом, друг главы Офиса Президента Украины пытается уберечь стройплощадки от любых исков от одесских общественников.

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