Труханов сохранил за собой кресло мэра Одессы 203 Новости

Районные избирательные комиссии Одессы завершили приём бюллетеней со всех избирательных участков во втором туре выборов мэра города.

Выигрывает выборы Геннадий Труханов: он набрал 93 921 голос избирателей, тогда как у Леонида Скорика 72 974, сообщает «Таймер».

Таким образом, разрыв между кандидатами составляет 20,9 тысячи голосов.

Наименьший разрыв между Трухановым и Скориком зафиксирован в Киевском районе Одессы: 21 097 у Труханова и 20 939 у Скорика. Наибольший разрыв в 8583 голоса возник в Суворовском районе.

Теперь протоколы районных избирательных комиссий должны доставить в горизбирком, который подведёт итоги выборов и официально провозгласит их результаты.