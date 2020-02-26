Банкир через «черных» регистраторов заставил совладельца «ТИС» Федорычева вернуть 147 млн гривен 26 Криминал, Новости

Владелец одесского банка «Пивденный» Юрий Родин при помощи сомнительного регистратора выбил долг у одного из совладельцев группы TIS российского олигарха Алексея Федорычева, которого разыскивает НАБУ по подозрению в сговоре с экс-главой правления ГПЗКУ Петром Вовчуком и хищении 60 млн долларов средств госкорпорации. Об этом редакция узнала из решения Хозсуда Одесской области.

Спор разгорелся из-за того, что структуры Федорычева ООО «ТИС-Минудобрения» и ООО «ТИС-Зерно» отказались платить по кредитам, взятым в 2011 году в банке «Пивденный» тогдашнего бизнес-партнера Федорычева Юрия Родина.

У Родина решили обратиться за помощью к «черным» регистраторам — КП «Департамент государственной регистрации» Ройлянского сельсовета Одесской области, причастное к махинациям в борьбе за контроль над Одесским медуниверситетом — с его помощью главой медуниверситета в свое время назначили близкого к ректору Запорожану Юрия Сухина. В сельсовете о данном КП не слышали с момента его основания, а в Минюсте «черных регистраторов» уже отключили от госреестра.

Тем не менее, переписать право на 100% в уставном капитале ООО «ТИС-Минудобрения» номинальной стоимостью 56,2 млн гривен на банк Юрия Родина там успели, оформив это как обращение взыскания кредитный средств.

Зарегистрированная в Люксембурге фирма Федорычева TIS Grain пробовала судиться с Родиным, подав иск в Хозяйственный суд Одесской области, но в итоге у Федорычева подписали с банком мировое соглашение. Согласно ему, у Федорычева обязались выплатить 146,7 млн гривен долга и 666 тыс. гривен штрафных санкций в обмен на возврат корпоративных прав в ООО «ТИС-Минудобрения».

При этом у Родина подчеркнули, что деньги еще до подписания мирного соглашения должны поступить с правом списания в пользу банка «Пивденный» на банковский счет ООО «ТИС-Минудобрения».

На все эти условия Федорычев в итоге согласился, деньги были перечислены, и 21 декабря 2019 года уставной капитал ООО «ТИС-Минудобрения» вернули TIS Grain.

Напомним, в НАБУ пытаются достать Федорычева уже давно, но пока безуспешно — он находится в Монако и даже уведомление о подозрении ему пришлось высылать курьерской доставкой DHL, поскольку правоохранители Монако отказали в содействии — преступления, в которых подозревают российского олигарха, не являются уголовно наказуемыми по их законодательству.

Источник