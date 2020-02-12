Справи НАБУ почали розвалюватися в антикорупційному суді: Ексголові РДА на Одещині скасували вирок 43 Новости

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України 11 лютого скасувала перший обвинувальний вирок у справі НАБУ як безпідставний.

У березні 2019 року за участю НАБУ і САП райсуд Одеси засудив до трьох років позбавлення волі колишнього главу Захарьївської райадміністрації в Одеській області Дмитра Франчук за те, що нібито виписав собі надбавки на понад 65 тис. гривень. Це стало першим обвинувальним вироком НАБУ і САП.

Проте Апеляцыйна парала ВАКСу скасувала вирок колишньому посадовцю.

Після суду у 2019 році Дмитро Франчук розповів кореспонденту Цензор.НЕТ, що премії отримував не лише він.

“Щороку в адміністрації є надлишок коштів, які потрібно використовувати. Якщо ти їх не використовуєш, то урізують дотації або гроші. Саме ця сума, що залишилася, була направлена ​​до Департаменту обласної адміністрації, де і дали погодження (на виплату премії. – Ред.). Є заступник, який дав узгодження і підписав цей лист. І по ньому, не тільки я отримав премію, але й усі, хто працював. І 150 і 200% (надбавок, – Ред.) отримали працівники з адміністрації “, – розповів Франчук.

Він пояснив, що сума у 65 тис. була розділена на кілька розпоряджень і розподілена приблизно на півроку.

“65 тис. – тільки мої. А решта суми, здається 300 тис., була розподілена на всіх працівників адміністрації”, – сказав Франчук.

Нагадаємо, 18 березня Київський районний суд міста Одеси засудив колишнього главу Захарьевской районної державної адміністрації Дмитра Франчука, який сам себе преміював на суму більше 65 тисяч гривень, на три роки позбавлення волі.

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