Афера с мостом-долгостроем в Черноморске: проблемный объект планируют отдать «Укравтодору» 105 Места, Новости

Черноморский городской совет отказался выделять средства на достройку моста через Сухой Лиман между Одессой и Черноморском, который в перспективе должен заменить существующую тут старую понтонную переправу. Об этом у себя в Facebook сообщил экс-глава Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

Эти 38 млн гривен Черноморск должен был выделить в обмен на 38 млн гривен, которые Одесская ОГА уже выделила на коммунальные дороги этого прекрасного города из субвенции, которую получила из государственного дорожного фонда на местные дороги. То есть мэр Черноморская и председатель ООГА договорились: вы нам деньги на коммунальные дороги, а мы столько же на мост. ООГА свою часть соглашения выполнила, мэр — как всегда. Хмельнюк такой Хмельнюк. Олег Варивода

Интересно при этом, что по факту в Одесской ОГА деньги на дороги Черноморску тоже не пока не выделили — депутаты еще не рассматривали подготовленный Максимом Куцым проект решения о выделении средств и далеко не факт, что проект будет поддержан.

Вместо выделения средств в горсовете Черноморска решили избавиться от моста, передав его сразу в государственную собственность и проголосовали за данный проект решения, однако, говорит Варивода, «Укравтодор» вряд ли примет на баланс недострой.

Отсутствие денег на обустройство подходов к мосту делает невозможным их постройку до апреля этого года, а без этих подходов этот недострой не нужен «Укравтодору», и он его банально не примет. Олег Варивода

Напомним, мост через Сухой лиман с 2016 года служил объектом политического пиара Валерия Хмельнюка между тем, как стоимость его стройки год от года неизменно росла — сначала строительство моста оценили в 131,6 млн гривен, но в 2018 году подняли стоимость до 217 млн гривен. На данный момент в строительство уже успели вложить 130,2 млн гривен.

Тогдашний вице-мэр Юрий Крук по хитрой схеме получил порядка 70 млн гривен из Ильичевского филиала АМПУ. Транш оформили через профсоюз порта, хотя это также является нарушением, ведь портовики не могут финансировать инфраструктурные объекты. Прокуратура открыла дело по этому факту, но до реализации подозрений до сих пор не дошла.

Между тем, на данный момент самое удобное сообщение между Одессой и Черноморском обеспечивает старая паромная переправа, которую из-за ветхости части конструкций разрешено использовать лишь до 15 октября 2020 года.

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