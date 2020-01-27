Министр юстиции решил освободить несколько заключенных, посетив одесское СИЗО 69 Места, Новости

Министр юстиции Денис Малюська посетил 26 января без предупреждения одесское СИЗО. В ходе визита, министр принял решение об освобождении нескольких заключенных. Об этом он рассказывает у себя на странице в Facebook.

По его мнению, несколько человек находится там бессмысленно. Например, женщина, осужденная за хозяйственное преступление, которая пребывает в СИЗО с 2014-го года и мужчина, чье дело по мошенничеству рассматривается уже третьим составом суда первой инстанции.

«В течении одного-двух месяцев планируем подать законопроект, который позволить отфильтровать из тюрем тех, кто там находится бессмысленно», — пишет министр.

Кроме того, Денис отметил, что сегодняшнее состояние здания оставляют желать лучшего. При этом, условия работников СИЗО не намного лучше, чем у заключенных.

Также, один из заключенных пожаловался министру на запрет использования игровых приставок и консолей. Он согласился с несправедливостью и пообещал, что если ему не предоставят достойной аргументации, то он снимет запрет в ближайшем времени.

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