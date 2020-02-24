А вдруг не заметят: в Одессе подрядчик «игрался» в тендер сам с собой и победил

В итоге, после «напряженной» борьбы за деньги одесситов, подряд выиграла компания ООО «Гидроспецсервис». Хотя по идее торги должны были отменить и назначить заново.

Как минимум причиной тому должно было стать то, один из «конкурентов» не предоставил часть документов, которые требовал заказчик. Чиновники из тендерного в обычной ситуации не допустили бы «Аквасервис Груп» к участию в аукционе из-за несоответствия тендерной документации, как они обычно это делают с другими, неожиданно объявляющимися «левыми» подрядчиками. Причем порой неугодных участников торгов, которые могут составить такую опасную для «своих» конкуренцию, исключают даже за криво поставленную печать, но тут члены тендерного комитета внезапно подобрели.

Но самое интересное в этих торгах – отнюдь не возможная внезапная потеря зрения у тендерного комитета, а сами участники торгов. Обе фирмы так лихо играли в «конкурентов» и даже не подумали о том, что кто-то может заметить, что в их основатели – одни и те же люди.