А вдруг не заметят: в Одессе подрядчик «игрался» в тендер сам с собой и победил

За подряд соревновались всего лишь две фирмы – ООО «Гидроспецсервис», предложившая выполнить услуги за 3 миллиона 140 тысяч гривен, и ООО «Аквасервис Груп», которая предложила цену всего на 5 тысяч гривен больше.
В Одессе ЖКС собирается заключить договор на более чем 3 миллиона с подрядчиком, который «разыграл» тендер сам с собой. Причем «хитроумные» бизнесмены проявили смекалку, и замели следы на уровне 2000-х годов. Кроме того, тендерный комитет внезапно не заметил несоответствие своим же требованиям одного из участников, что в идеале должно было бы стать причиной отмены торгов.
В конце января этого года КП ЖКС «Порто-Франковский» огласило тендер на закупку услуг по ликвидации аварий на сетях электроснабжения, водоснабжения, водоотведения на своих объектах. Всего коммунальное предприятие планировало потратить на это 3 миллиона 152 тысячи 214 гривен.
Интересно, что обе фирмы заявили о своем желании участвовать в аукционе и подали документы фактически одновременно, 9 февраля в промежутке с 9 до 10 утра. Причем первая фирма предоставила целую кучу документов, а «Аквасервис Груп» даже не удосужилась собрать все документы, которые требовал ЖКС.
Более того, когда дело дошло до самого аукциона, то оба участника даже не пытались сделать вид, что соревнуются между собой, что должно настораживать. Они ни на копейку не снижали свои изначальные ценовые предложения.
В итоге, после «напряженной» борьбы за деньги одесситов, подряд выиграла компания ООО «Гидроспецсервис». Хотя по идее торги должны были отменить и назначить заново.
Как минимум причиной тому должно было стать то, один из «конкурентов» не предоставил часть документов, которые требовал заказчик. Чиновники из тендерного в обычной ситуации не допустили бы «Аквасервис Груп» к участию в аукционе из-за несоответствия тендерной документации, как они обычно это делают с другими, неожиданно объявляющимися «левыми» подрядчиками. Причем порой неугодных участников торгов, которые могут составить такую опасную для «своих» конкуренцию, исключают даже за криво поставленную печать, но тут члены тендерного комитета внезапно подобрели.
Но самое интересное в этих торгах – отнюдь не возможная внезапная потеря зрения у тендерного комитета, а сами участники торгов. Обе фирмы так лихо играли в «конкурентов» и даже не подумали о том, что кто-то может заметить, что в их основатели – одни и те же люди.
Видимо проницательные предприниматели мыслили по старой схеме, как в те старые добрые времена, когда еще можно было надеяться на то, что никто не заметит между ними такую простую связь.