20 жителей Одесской области не пережили заражение ковидом за сутки 32 Новости

861 случай коронавируса подтвердился за минувшие сутки в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, всего на утро 16 декабря 2020 года в Одесской области зарегистрированы 59 974 случая COVID-19. Из них 27 104 человека — у жителей Одессы. За сутки 861 житель области заразился, в том числе 420 одесситов. Умерли с начала года 835 зараженных, за сутки — 20, выздоровели за всё время 22 262, а за сутки — 623. В настоящее время болеют 36 877 человек.

По данным на 16 декабря, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 281 пациент с COVID-19, из них 55 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 226 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 28 человек с подозрением на COVID-19.

29 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 65 человек — в ГКБ №10, 140 человек — в городской больнице №5, 14 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 15 декабря, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 43 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 12 новых случаев COVID-19 у детей (семь девочек и пять мальчиков), все находятся на амбулаторном лечении.