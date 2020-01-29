63-летний житель области проведет в тюрьме 11 лет за изнасилование 9-летнего мальчика 80 Криминал, Новости

Следствием установлено, что в июле прошлого года 63-летний мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика, который пришел порыбачить на пруд вблизи своего села, передает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В соответствии с принципиальной позицией ювенальных прокуроров областной прокуратуры означенный житель Одесской области признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка. Приговором Измаильского горрайонного суда злоумышленник приговорен к 11 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

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