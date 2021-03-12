Чтобы не ревновала: 46-летний житель Одесской области 8 марта свернул шею своей подруге 19 Новости

Полицейские задержали в Одесском районе 46-летнего мужчину по подозрению в умышленном убийстве знакомой.

Как сообщает пресс-служба полиции, это произошло на окраине одного из сел Великодальницкой объединенной территориальной общины. Во время ссоры правонарушитель сломал 33-летней женщине шею. Поскольку внешне следов насильственной смерти не было видно, об избиении злоумышленник не обмолвился.

Только когда судебно-медицинские эксперты установили, что пострадавшая скончалась от перелома шейного позвонка, разрыва позвоночной артерии и субарахноидального кровоизлияния, а полицейские под процессуальным руководством Ильичевской местной прокуратуры собрали неопровержимые доказательства его причастности к преступлению, мужчина сознался в содеянном.

По его словам, в тот день они с потерпевшей праздновали 8 марта. После застолья женщина устроила ему скандал из-за телефонного разговора с другой. Это и стало причиной того, что подвыпивший мужчина нанес ей несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.