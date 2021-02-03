3238 одесситов продолжают болеть коронавирусом 140 Новости

81 770 случаев COVID-19 зарегистрированы на утро 3 февраля 2021 года в Одесской области, из них 36 442 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 177 новых случаев заболевания, из них 73 — у одесситов.

По данным на 3 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 130 пациентов с COVID-19, из них 41 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 89 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 20 человек с подозрением на COVID-19. 22 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 29 человек — в ГКБ №10, 31 человек — в городской больнице №5, два ребенка — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 2 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 280 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей, два мальчика находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровел 51 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 32 526 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 238 одесситов.