Зять Леонида Черновецкого займется выборами мэра Одессы

Сергей Янчуков, зять бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, может стать одним из действующих лиц предстоящей битвы за пост одесского градоначальника.
Об этом пишет издание «Дело» в своей статье, посвященной будущим выборам.
Ранее СМИ также писали о том, что Леонид Черновецких и члены его семьи наращивают свою деловую и медийную активность в Украине. Так, сын Черновецкого Степан в декабре прошлого года засветился в истории со скандальным «Укрбудом». Черновецкий-старший реанимирует работу своего офиса, куда активно набирает людей.
По мнению журналистов издания«Дело», свой шанс сейчас Черновецкий видит в предстоящих в этом году местных выборах. Особый акцент на Одессу, где семья экс-мэра располагает обширными контактами. Так, муж Кристины Черновецкой, дочери «космического» мэра, Сергей Янчуков является сыном известного одесского банкира Валентина Янчукова, когда выступавшего распорядителем имущества обанкротившегося банка «Украина». Кроме того, Янчуков-младший фактически работал в команде экс-губернатора Одещины Михаила Саакашвили, участвую в работе благотворительного фонда «На благо Одессы». Этот фонд де-факто выступал донором политических кампаний Саакашвили и его людей в Одессе.
Напомним, Сергей Янчуков, будучи уроженцем Одессы, давно является российским гражданином. Он ведет бизнес в России, связанный с добычей полезных ископаемых, а также строительством. Также Янчуков входит в попечительный совет Троице-Сергиевой Лавры, почетным председателем которого является московский патриарх Кирилл.