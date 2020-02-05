Зять Леонида Черновецкого займется выборами мэра Одессы

05.02.2020 14:23
67
Люди, Новости

Сергей Янчуков, зять бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, может стать одним из действующих лиц предстоящей битвы за пост одесского градоначальника.

Об этом пишет издание «Дело» в своей статье, посвященной будущим выборам.

Ранее СМИ также писали о том, что Леонид Черновецких и члены его семьи наращивают свою деловую и медийную активность в Украине. Так, сын Черновецкого Степан в декабре прошлого года засветился в истории со скандальным «Укрбудом». Черновецкий-старший реанимирует работу своего офиса, куда активно набирает людей.

По мнению журналистов издания«Дело», свой шанс сейчас Черновецкий видит в предстоящих в этом году местных выборах. Особый акцент на Одессу, где семья экс-мэра располагает обширными контактами. Так, муж Кристины Черновецкой, дочери «космического» мэра, Сергей Янчуков является сыном известного одесского банкира Валентина Янчукова, когда выступавшего распорядителем имущества обанкротившегося банка «Украина». Кроме того, Янчуков-младший фактически работал в команде экс-губернатора Одещины Михаила Саакашвили, участвую в работе благотворительного фонда «На благо Одессы». Этот фонд де-факто выступал донором политических кампаний Саакашвили и его людей в Одессе.

Напомним, Сергей Янчуков, будучи уроженцем Одессы, давно является российским гражданином. Он ведет бизнес в России, связанный с добычей полезных ископаемых, а также строительством. Также Янчуков входит в попечительный совет Троице-Сергиевой Лавры, почетным председателем которого является московский патриарх Кирилл.

Источник

Теги

Рассказать

Читайте также

Дайджест
12.09.2018
390
Новости
2 млн 830 тысяч гривен выделили сегодня депутаты Одесского облсовета на завершение работ по реставрации северо-западной стены Аккерманской крепости. ...

«Отжим» базы отдыха в Затоке
26.11.2018
395
Новости
Прокуратура Одесской области предъявила подозрение бывшему правоохранителю — соучастнику махинаций с имуществом базы отдыха «Зори Тирасполя» в курортном ...