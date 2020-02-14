Зверское убийство инспектора в Одесском СИЗО: суд оправдал экс-начальника учреждения 24 Криминал, Новости

Малиновский районный суд Одессы оправдал Вячеслава Коваля, экс-начальника Одесского учреждения исполнения наказаний № 21 (СИЗО), где в августе 2017 года было совершено резонансное преступление: заключенный Василий Чемериз убил инспектора Алену Порошенко и расчленил ее тело.

Начальнику СИЗО инкриминировали служебную халатность, приведшую к трагическим последствиям. В частности, не было реакции на то, что заключенный-убийца нарушал режим и имел при себе нож. При этом следствие ссылалось на многочисленные показания свидетелей, а также на акт служебной проверки Минюста, в котором четко указано, что заключенный Чемериз постоянно проживал на территории свинарника. Помощник начальника СИЗО рассказал в суде, что арестантов выводили на хозяйственные работы, за исключением тех, кто подозревался либо был осужден за совершение тяжких преступлений. К таковым относится Чемериз, который ранее отсидел 14 лет за умышленное убийство, а затем был задержан за разбой. Рапорты же привлечение заключенных к работе подписывает начальник изолятора и его заместитель.

Подсудимый Вячеслав Коваль свою вину отрицал. Заслушав показания свидетелей по делу, суд решил, что смерть женщины-инспектора «наступила не в результате невыполнения начальником возложенных на него обязанностей, а в результате умышленных действий другого лица», и оправдал Вячеслава Коваля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что убийце сотрудницы одесского СИЗО Василию Чемеризу вынесли приговор. Прокуроры полностью доказали его вину. Сам же подсудимый своей вины не признал.

Напомним, что в марте 2018 года обвиняемый заявил в суде, что убил инспектора якобы по требованию двоих человек, которые ему угрожали, —сотрудника Одесского СИЗО и заключенного, который уже вышел на свободу. Дескать, данное преступление было «заказано», чтобы сместить с должности «начальника тюрьмы». Позднее в зале суда он заявлял, что опасается за свою жизнь.

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