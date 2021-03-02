Значительная часть центра города осталась без воды до полуночи

Филиал «Инфоксводоканала» сообщает об отключении водоснабжения из-за ремонтных работ на улице Льва Толстого, 21.
До 23:50 воды не будет по следующим адресам:
Маланова пер., 1-18;
Серова ул., 2а-13а;
Соборная пл., 10-14;
Каретный пер., 14-25;
Коблевская ул., 25-46;
10 Апреля ул., 6-14;
Градоначальницкая ул., 1-32;
Мастерская ул., 1б-1/1;
Гранитная ул., 9;
Старопортофранковская ул., 24/1-69;
Нежинская ул., 30-69;
Кузнечная ул., 1-30;
Топольского пер., 4а (один дом) ;
Мечникова ул., 17а-60;
Лютеранский пер., 1-7 нечётные дома;
Дегтярная ул., 22-29;
Дворянская ул., 16-33;
Раскидайловская ул., 2-8;
Садиковская ул., 1;
Дидрихсона ул., 13;
Южная ул., 5-17;
Льва Толстого 1-32;
Новосельского ул., 43-88;
Торговая ул., 25-51.