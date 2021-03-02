Значительная часть центра города осталась без воды до полуночи 16

Филиал «Инфоксводоканала» сообщает об отключении водоснабжения из-за ремонтных работ на улице Льва Толстого, 21.

До 23:50 воды не будет по следующим адресам:

Маланова пер., 1-18;

Серова ул., 2а-13а;

Соборная пл., 10-14;

Каретный пер., 14-25;

Коблевская ул., 25-46;

10 Апреля ул., 6-14;

Градоначальницкая ул., 1-32;

Мастерская ул., 1б-1/1;

Гранитная ул., 9;

Старопортофранковская ул., 24/1-69;

Нежинская ул., 30-69;

Кузнечная ул., 1-30;

Топольского пер., 4а (один дом) ;

Мечникова ул., 17а-60;

Лютеранский пер., 1-7 нечётные дома;

Дегтярная ул., 22-29;

Дворянская ул., 16-33;

Раскидайловская ул., 2-8;

Садиковская ул., 1;

Дидрихсона ул., 13;

Южная ул., 5-17;

Льва Толстого 1-32;

Новосельского ул., 43-88;

Торговая ул., 25-51.