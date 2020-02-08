Змусив жувати презерватив: в Одесі засудили охоронця, який знущався з вихованців дитячого ребцентру 32 Криминал, Новости

Малиновський районний суд Одеси виніс вирок охоронцю, який катував вихованців комунального закладу “Центр соціально-психологічної реабілітації” служби у справах дітей Одеської ОДА (колишній притулок “Світанок”).

Як повідомили УНІАН у суді, 3 лютого до суду від Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшов обвинувальний акт щодо співробітника охоронного агентства, який обвинувачується в катуванні вихованців притулку.

На початку судового засідання прокурор повідомив про намір надати угоду про визнання винуватості між ним і обвинувачуваним.

Крім того, прокурор заявив клопотання про розгляд справи в закритому режимі з метою нерозголошення відомостей, що принижують честь і гідність малолітньої потерпілої.

Вислухавши думку учасників процесу, суд пішов до нарадчої кімнати і постановив провести закрите засідання.

За результатами засідання винесено вирок, яким затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між обвинувачуваним і прокурором. Обвинувачуваного визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України.

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Як зазначається, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України, чоловіка звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

Як повідомляв УНІАН, за даними слідства, наприкінці липня 2019 року в колишньому притулку “Світанок” підлітки 2006 і 2004 р.н. вступили у статевий контакт з використанням презерватива.

Про цей факт стало відомо вихователю закладу, яка викликала співробітників охоронного агентства. Один з них вирішив покарати підлітків і наказав хлопчикові знайти використаний ним презерватив, після чого змусив розрізати його навпіл, а потім, погрожуючи застосуванням електрошокера, примусив їх жувати частини використаного засобу контрацепції.

Далі співробітник охоронного агентства наказав їм зайти в душову кімнату, де бив їх ременем тощо.

У вересні Служба у справах дітей Одеської ОДА розпочала перевірку фактів жорстокого поводження з вихованцями Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської ОДА.

Було відкрито кримінальні провадження за фактами катувань та інших порушень прав вихованців притулку за ч. 1 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади) Кримінального кодексу України.

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