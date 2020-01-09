Жителя Одесской области подозревают в тройном убийстве, совершенном на глазах у жены 100 Криминал, Новости

В конце октября в Раздельнянском районе убили семью из трех человек. Следствие считает, что это сделал местный житель на глазах у своей жены.

Об этом СМИ узнали из судебного реестра.

Согласно материалам дела, трагедия произошла 19-20 октября 2019 года. Все началось с обыкновенной попойки: двое знакомых выпивали дома у одного из них. Когда между собутыльниками возник конфликт, хозяин повалил гостя на кровать и задушил с помощью ремня.

В тот же день, 19 октября, на место преступления пришла мать погибшего, которая искала своего сына. Опасаясь, что его разоблачат, хозяин дома решил убить и ее. Мужчина толкнул ее, чтобы та упала на пол, а затем стал давить ей на шею. Женщина получила закрытую травму, от которой и умерла на месте.

20 октября преступник пришел в дом к мужу и отцу погибших. Тот спросил, не видел ли мужчина его жену и сына, на что злоумышленник ответил, что нет. Позже он попросил угостить его вином, и ничего не подозревающий хозяин пошел в летнюю кухню. Там гость повалил его на пол и давил ногой на шею, пока тот не умер.

Такова версия следствия. В материалах дела значится, что свидетельницей происходящего была жена подозреваемого. По словам женщины, она боялась, что муж убьет и ее, если она что-то расскажет. Когда мужчину задержали, она подробно рассказала, как были совершены убийства, и продемонстрировала это с помощью статиста.

Отметим, что сейчас подозреваемый находится под стражей, где пробудет до 25 февраля. Досудебное расследование продолжается.

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