Жительница Одессы погибла из-за курения в постели 13 Новости

23 февраля в 16:52 спасателям поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома на ул. Старопортофранковской, 67.

Прибывшие на место пожарные установили возгорание домашнего имущества в квартире на втором этаже 4-х этажного жилого дома В 17:09 пожар был локализован и в 17:17 ликвидирован на площади 5 кв.м.

Во время ликвидации огня обнаружено тело хозяйки квартиры, 1948 г. р. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении погибшей, ущерб устанавливается.

От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 18 человек личного состава.