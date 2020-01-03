Жительница Одесской области зарезала мужа в разгаре семейной ссоры 57 Криминал, Новости

Правоохранители задержали жительницу Ивановского района по подозрению в убийстве собственного мужа. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Так, в ночь с 1 на 2 января супруги вернулись домой из гостей, у которых отмечали Новый год. Дома у них возник конфликт, словесная перепалка выпивших хозяев переросла в драку, в разгаре которой женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь. Супруга вызвала врачей, однако они могли только констатировать смерть 57-летнего хозяина дома.

47-летнюю женщину задержали. Она своей вины не отрицала и объяснила свой поступок алкогольным опьянением и бытовыми неурядицами в семье.

Женщине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Продолжается следствие.

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