Жительница Одесской области насмерть забила односельчанина скалкой и топором 47 Криминал, Новости

Белгород-Днестровские полицейские задержали 40-летнюю жительницу одного из сел Кулевчанской ОТГ по подозрению в убийстве 58-летнего мужчины.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, в ночь с 15 на 16 сентября женщина избила своего знакомого в его доме, после чего пошла домой. Через несколько дней тело погибшего обнаружил сосед и сообщил в полицию.



Согласно заключению врачей, мужчина погиб от рубленой раны головы и многочисленных травм по всему телу. С места происшествия полицейские изъяли вероятные орудия убийства – окровавленные скалку и топор, их направили на экспертизу.

Правоохранители установили личность подозреваемой, причину своего поступка женщина пока не объясняет. Действия фигурантки следователи квалифицировали по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За умышленное убийство ей грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.