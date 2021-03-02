Жительница Одесской области морила 3-летнюю дочь голодом и держала взаперти 15

Полицейские объявили подозрение 36-летней женщине в злостном невыполнении обязанностей по уходу за маленькой дочкой и совершении в отношении нее домашнего насилия.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области.

Правоохранители установили, что мать-одиночка из Белгорода-Днестровска жительница Белгорода-Днивстровського в течение полутора месяцев морила дочь в возрасте 3,5 лет голодом, держа ее в доме под замком, чтобы изможденное дитя никто не увидел.

О семье, которая перестала появляться на людях, в полицию сообщили соседи.

Женщина получала от государства помощь на содержание ребенка, но довела до истощения и себя, и ребенка. Свой поступок она объяснила тем, что, когда дома закончились запасы продуктов, она боялась выходить на улицу, потому что переживала, чтобы у нее не отобрали ребенка.

Женщину и девочку, которая от безысходности начала есть побелку со стен, немедленно госпитализировали, ребенка изъяли из семьи.

Начать досудебное расследование по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), ч.2. ст.136 (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) и ст.126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.