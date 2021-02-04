Жители Одесской области задолжали за коммуналку 4,7 миллиарда

04.02.2021 10:34
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Новости

Суммарная задолженность жителей Одесской области за коммунальные услуги составляет по состоянию на конец 2020 года 4,7 миллиарда гривен.

Большую часть этой суммы составляет задолженность за газ — 3,4 миллиарда. Ещё 496 миллионов задолжали за электроэнергию, 287 миллионов за услуги по содержанию домов и придомовых территорий, 201 миллион за тепло и горячую воду, 197 миллионов за холодное водоснабжение и канализацию, 53 миллиона за услуги по вывозу мусора.

Всего в 2020 году жителям Одесской области начислили за услуги ЖКХ чуть более 9 миллиардов гривен, из них оплатили 8,1 миллиарда гривен, то есть уровень оплаты составил 90,4%.

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