Жители Одесской области задолжали за коммуналку 4,7 миллиарда 48 Новости

Суммарная задолженность жителей Одесской области за коммунальные услуги составляет по состоянию на конец 2020 года 4,7 миллиарда гривен.

Большую часть этой суммы составляет задолженность за газ — 3,4 миллиарда. Ещё 496 миллионов задолжали за электроэнергию, 287 миллионов — за услуги по содержанию домов и придомовых территорий, 201 миллион — за тепло и горячую воду, 197 миллионов — за холодное водоснабжение и канализацию, 53 миллиона — за услуги по вывозу мусора.

Всего в 2020 году жителям Одесской области начислили за услуги ЖКХ чуть более 9 миллиардов гривен, из них оплатили 8,1 миллиарда гривен, то есть уровень оплаты составил 90,4%.