Жители Одесской области должны за коммуналку более 5 миллиардов 5

Жителям Одесской области начислили в январе 1 миллиард 345 миллионов гривен платежей за коммунальные услуги.

Об этом сообщает региональная служба статистики.

При этом год назад жителям Одесской области начислили за услуги ЖКХ 1 миллиард 106 миллионов гривен. Таким образом, за год сумма платежей по региону выросла на 21,6%.

При этом оплатили граждане лишь 75,6% указанной суммы. Задолженность жителей региона за услуги ЖКХ составила 5 миллиардов 23 миллиона. На конец 2020 года она составляла 4,7 миллиарда гривен.