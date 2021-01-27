Жители нескольких домов на Посёлке Котовского останутся завтра без воды 55 Новости

Подача воды потребителям трёх улиц в Суворовском районе Одессы будет прекращена 27 января из-за ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба Одесской мэрии, будут проводиться аварийные ремонтные работы по замене запорной арматуры диаметром 250 мм и участка водопровода.

С 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям таких улиц города:

просп. Добровольского, 147/2, 151-151 / 5, 153,

ул. Махачкалинского, 10

ул. Паустовского, 11, 17а.

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