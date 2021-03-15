Жители 7 одесских улиц останутся завтра без воды 14 Новости

16 марта с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям ряда улиц Одессы.

Как сообщает филиал «Инфоксводоканал», водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

Паустовского, 29, 31;

Добровольского, 128-138а, 154а;

Махачкалинская, 6;

Генерала Вишневского, 13/1;

Ивана и Юрия Лип, 23-33, 24, 24а, 32-74б;

Ицхака Рабина, 25-59,

Генерала Петрова, 22а, 22б, 37-61.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за принесенные неудобства. Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).