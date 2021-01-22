Жители 46 домов на Молдаванке остались на весь день без отопления 5 Новости

КП «Теплоснабжение города Одессы» предупреждает, что 22 января будет временно ограничено централизованное теплоснабжение 46 жилых домов, а также двух учебных и двух детских заведений.

Как сообщает департамент городского хозяйства Одесского горсовета, это связано с аварийным ремонтом магистральной теплотрассы на ул. Градоначальницкой, 12.

Время отключения: с 9:00 до 20:00

Адреса отключения:

ул. Градоначальницкая, 1; 8; 9; 15; 17; 16; 19; 20; 21; 20 к-3,-4 22 к-1—7; 23; 24; 25; 26; 28; 33;

ул.10 апреля, 2; 4; 6; 8;

ул. Дидрихсона, 3; 9; 9а; 11; 25;

ул. Мечникова, 56;

спуск Степана Олейника,6; 8;

ул. Южная, 1; 4;

ул. Ризовская, 5;

ул. Раскидайловская, 28; 32; 34.

ул.Серова, 4; 8; 14 (Д/С №143).

Администрация КП «Теплоснабжение города Одессы» приносит извинения за временные неудобства.