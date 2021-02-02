Житель Савранского района убил своего собутыльника и спрятал тело на кладбище 124 Новости

Полицейские задержали 26-летнего жителя Савранского района Одесской области по подозрению в убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Тело погибшего, которого несколько дней разыскивали как пропавшего без вести, нашли на местном кладбище. По заключению эксперта, мужчина скончался от многочисленных травм головы и отека мозга.

Полицейские установили, что накануне исчезновения пострадавший был вместе с ранее судимым 26-летним односельчанином. Навеселе злоумышленник затеял драку со знакомым, повалил его на пол и начал бить ногами по голове, причинив не менее 25 ударов.

Понимая последствия своих действий, он решил скрыть следы преступления и перетащил пострадавшего на кладбище, где продолжал бить, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Присыпав жертву снегом и листьями, злоумышленник покинул место происшествия.

Полицейские сообщили фигуранту о подозрении в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас назначен ряд экспертиз, мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины до избрания меры пресечения.