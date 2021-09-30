Житель Одессы изнасиловал женщину на глазах у инвалида, за которым она присматривала 48 Криминал, Новости

Полицейские задержали в Одессе 24-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании местной жительницы.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области,

события разворачивались в доме соседа потерпевшей — мужчина передвигается на инвалидной коляске, и женщина в течение нескольких лет им занимается. В этот день, зайдя проведать знакомого, она застала у него в гостях приятеля. Он набросился на женщину, схватил ее за горло и против воли вступил с ней в половую связь. Хозяин дома пытался защитить пострадавшую, однако помешать злоумышленнику не смог.

Освободившись, одесситка выбежала на улицу. Ее крики о помощи услышали случайные очевидцы. Они сразу же сообщили о происшествии полицейским, а те задержали правонарушителя в сквере неподалеку. Свой поступок преступник объяснил действием водки.

Фигуранту объявили подозрение в изнасиловании по ч.1 ст.152 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. До избрания меры пресечения злоумышленник будет находиться в изоляторе временного содержания.