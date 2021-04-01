Житель Одесской области застрелил жену и пытался покончить с собой 18 Новости

Полицейские Одесской области расследуют обстоятельства трагедии во дворе жителей Любашевского поселковой громады.

Как сообщает пресс-служба полиции, вечером 30 марта 40-летний мужчина из охотничьего ружья выстрелил в сожительницу, а затем в себя. Пострадавших немедленно госпитализировали, однако ранение женщины оказалось несовместимым с жизнью.

По словам 19-летнего сына супругов, вечером семья принимала гостей, а когда те ушли, парень видел, как родители шли по коридору на улицу. В этот момент отец неожиданно выстрелил в мать из своего ружья, которое было у него в руках. Женщина упала, мужчина бросился к ней, а когда осознал, что натворил, из того же оружия выстрелил себе в подбородок.

Его прооперировали, и сейчас находится в больнице под наблюдением полицейских. Ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает заключение на срок от 7 до 15 лет.

Семья по месту жительства характеризуется положительно. Следователи устанавливают, что стало поводом для подобного поступка мужчины.