Житель Одесской области застрелил жену и покончил с собой 123 Новости

Тела 60-летнего мужчины и его 53-летней жены нашли утром 12 января во дворе их дома в Болградском районе.

Как сообщает пресс-служба Одесской полиции, на месте происшествия была найдена предсмертная записка и предполагаемое орудие преступления — охотничье ружье хозяина.

По словам соседей, супруги накануне вечером громко ссорились.

По предварительным данным, мужчина застрелил свою жену, о чем говорится в предсмертной записке, а потом выстрелил в себя.

По факту смерти супругов сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.