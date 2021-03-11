Житель Одесской области зарубил топором соседку и не смог объяснить, почему 5 Новости

Одесские правоохранители задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве соседки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области.

59-летнюю жительницу Нерубайской сельской общины с признаками насильственной смерти обнаружили в ее дворе. По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в ходе расследования полицейские обнаружили окровавленные вещи и предполагаемое орудие преступления — топор, принадлежавшие 48-летнему соседу убитой.

На поиски подозреваемого правоохранителям понадобилось меньше суток. Мужчину задержали в одном из населенных пунктов Винницкой области, куда он отправился, надеясь избежать ответственности.

По словам задержанного, он ударил соседку топором по голове, когда она красила ворота. Однако внятно объяснить причину своего поступка мужчина не смог.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую. Если подозреваемого признают вменяемым, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.