Житель Одесской области задушил своего коллегу ради 50 тысяч гривен 27 Новости

Одесские правоохранители обнаружили 13 февраля труп мужчины в лесополосе, расположенной в 300 метрах от переезда и автодороги в селе Барабой Овидиопольского района.

Об этом сообщает «Думская», ссылаясь на источники в полиции. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело со следами насильственной смерти, а именно — с повреждениями поверхности кожи на шее, ссадинами левой височной области и лобной области справа.

В ходе расследования полиция установила, что погибший 1966 года рождения был жителем города Южный. Он попросил жителя Теплодара 1991 г.р., с которым работал на одном предприятии, отвезти его в Болград для покупки машины.

По дороге между коллегами возникла ссора во время которой житель Теплодара с помощью металлического провода задушил свою жертву, выбросил тело в лесополосе и забрал себе деньги в сумме 110 долларов и 50 тысяч гривен.

Подозреваемый в преступлении задержан.